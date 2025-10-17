/ / SÁENZ PEÑA: RIGE ALERTA NARANJA POR TORMENTAS SEVERAS, LLUVIAS INTENSAS, GRANIZO Y FUERTES VIENTOS

En la noche de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitió un Alerta Naranja por tormentas severas, granizo, ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora y lluvias intensas para el centro del Chaco y otras provincias del NEA.


Los Departamentos chaqueños afectados son Comandante Fernández - Chacabuco - 12 de Octubre - 2 de Abril - Fray Justo Santa María de Oro - General Belgrano - Independencia - Libertador General San Martín - Mayor Luis Jorge Fontana - 9 de Julio - O'Higgins - Presidencia de la Plaza - Quitilipi - San Lorenzo - Sargento Cabral - Tapenagá y 25 de Mayo.

Según el Pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día jueves 16 de Octubre de 2025, el Alerta Naranja advierte que el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.

