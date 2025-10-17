/ / CÓRDOBA: DENUNCIAN QUE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE COMEN GATOS

Hay preocupación en Córdoba por posible consumo de gatos por personas en situación de calle.

Vecinos del barrio Güemes, en la ciudad de Córdoba, manifestaron una fuerte preocupación ante la desaparición de al menos diez gatos domésticos en los últimos días. La alerta partió del centro vecinal, que reunió denuncias de residentes y trasladó la inquietud a las autoridades municipales, en busca de respuestas frente a una problemática que, sugirieron, se puede encontrar en personas en situación de calle.

La zona afectada abarca el corredor que integran Villa Richardson, el Hospital Misericordia y la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA). Allí, vecinos y representantes barriales advirtieron sobre el crecimiento de la población en situación de calle y la degradación del espacio público. Al menos treinta personas sin hogar habitan en la zona, según indicó La Voz.

Lautaro Celayes, presidente del centro vecinal de Güemes, expresó en el programa “El Show del Lagarto”, que se emite por El Doce TV, que la situación superó los márgenes habituales de inseguridad urbana.

“Nos reportaron la desaparición de cerca de diez gatos. Hay personas en situación de calle que probablemente se estén alimentando de los gatos. Aparecieron cueros en la Plaza de los Arquitectos, en la esquina de Roca y La Cañada”, detalló el dirigente.

La magnitud del drama fue confirmada por Celayes, quien además sostuvo: “Notamos que en los últimos meses la población en situación de calle está creciendo en un contexto de consumo problemático, con el avance de los narcos y la gente que se cae del sistema”.

Referentes del barrio subrayan la falta de soluciones concretas por parte del Estado. El presidente del centro vecinal aseguró que sostuvo diálogo con el Ministerio de Seguridad, aunque consideró que la situación trasciende lo policial y necesita una intervención inmediata por parte del Estado en el ámbito social. Desde la organización, demandan la implementación de políticas integrales que vayan más allá de los patrullajes y permitan enfrentar una emergencia que amenaza con escalar.

La comunidad, visiblemente afectada, insiste en la necesidad de abordar el abandono creciente del espacio público y las carencias de asistencia social, con el objetivo de frenar el deterioro y evitar que pasen situaciones como la de la alimentación con mascotas. “Queremos evitar que esto escale. Necesitamos soluciones”, concluyeron desde el centro vecinal.

FUENTE Y FOTOS: Infobae - La Voz del Interior



































