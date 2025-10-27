Al mandatario norteamericano lo sorprendió la magnitud del resultado electoral, pero se mostró conforme con los números de LLA. Además sinceró su plan para América del Sur.

De todas maneras, Trump confesó que fue “realmente inesperado tener una victoria así”, ya que “algunas personas pensaron que sería difícil ganar y no solo ganó, ganó por mucho“.Milei “fue un gran vencedor que tuvo mucha ayuda de nosotros”, lanzó Trump respecto de las millonarias intervenciones del Tesoro estadounidense en el mercado de cambios argentino que tuvieron lugar en las últimas semanas, el anuncio de un swap de 20 mil millones de dólares y promesas de créditos con el sector privado por otros 20 mil millones de dólares.

Además, el mandatario norteamericano se refirió a los planes que tiene Estados Unidos para profundizar su influencia en la región y radicalizar una supuesta lucha contra el narcotráfico. “Nos estamos aliando con muchos países de América del Sur, estamos enfocados y estamos obteniendo un fuerte manejo de América del Sur”, remarcó. Anteriormente, en la mañana de este lunes, Trump había compartido un mensaje en redes sociales en la misma línea: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él”.

La respuesta de Milei llegó casi inmediatamente. A los pocos segundos, el presidente agradeció la “confianza” de Trump en el pueblo argentino, lo llamó “amigo” del país y se ofreció para “dar la batalla por la civilización occidental”. En la misma línea, el Departamento de Estado norteamericano se sumó a las felicitaciones para la gestión ultraderechista y abrió la puerta a la discusión de la flexibilización laboral y reforma tributaria con la nueva composición que tendrá el Congreso desde el próximo 10 de diciembre. ”Estados Unidos apoya los esfuerzos de Argentina para estabilizar su economía y la ambiciosa agenda de reformas del presidente @JMilei”, escribieron desde las cuentas oficiales, en un posteo que fue replicado por la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.

El breve mensaje concluye: “Continuamos trabajando con Argentina para fomentar el consenso e implementar reformas sostenibles que aporten estabilidad económica y prosperidad a largo plazo para su pueblo”. De todas maneras, LLA sigue sin contar con los legisladores propios suficientes para imponer su agenda en ambas cámaras. Más temprano, Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y otro de los artífices del triunfo libertario, también felicitó a Milei. Dijo que el mandatario argentino ahora “tiene un mandato renovado para el cambio” y repitió que “Argentina es un aliado vital en América Latina” para Washington.

FUENTE Y FOTOS: Página/12