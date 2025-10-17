/ / (video) A 80 AÑOS DEL DÍA DE LA LEALTAD, CRISTINA KIRCHNER HABLÓ AL PUEBLO: "EL 26 ES MILEI O ARGENTINA"

Militantes, sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron hacia el domicilio de la expresidenta en Recoleta para conmemorar el Día de la Lealtad.

Los principales puntos de partida fueron las estaciones de tren de Retiro, Constitución y Once. Desde allí, miles de personas iniciaron la movilización con banderas, pancartas y cánticos alusivos al peronismo y al liderazgo de Cristina Kirchner. Los organizadores definieron la jornada como “una expresión de unidad y resistencia frente al avance de políticas que amenazan los derechos conquistados”.

El comunicado emitido por los sectores convocantes fue contundente: “Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública”. En ese marco, también remarcaron que la “detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, expresa la continuidad de esas políticas de exclusión y persecución”.

La expresidenta, por su parte, publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo y recordando el espíritu de aquel 17 de octubre de 1945, cuando miles de trabajadores se movilizaron para exigir la liberación de Juan Domingo Perón. Su publicación fue replicada por referentes del espacio kirchnerista y generó una fuerte adhesión entre los militantes presentes.

El clima en las calles combinó celebración y reclamo político. Entre bombos, cánticos y banderas con la imagen de Perón y Evita, la caravana se desarrolló de manera pacífica, aunque con una fuerte carga simbólica. Para muchos de los asistentes, no solo se trata de honrar una fecha fundacional del movimiento justicialista, sino también de reafirmar el respaldo a Cristina como figura central del peronismo actual.

El Día de la Lealtad, que cada año marca un hito en la historia política argentina, volvió a mostrar la capacidad de movilización del peronismo y la vigencia de su narrativa, incluso en un contexto atravesado por divisiones internas y desafíos electorales.

El mensaje de Cristina al pueblo: "El 26 es Milei o Argentina"

Al referirse al acontecimiento que se conmemoró este viernes 17 de octubre, la expresidenta dijo: "Ese día el pueblo descubrió que defender a Perón era defenderse a sí mismo. El pueblo no había ido a la Plaza por la libertad de un hombre, sino por la libertad de ellos mismos... Sabían que, si Perón caía, caían los derechos adquiridos".

En este sentido, indicó que ello fue porque "la justicia social no se mendiga, se conquista" y vinculó a lo sucedido históricamente en aquel entonces con lo que acontece en el país hoy: "80 años después estamos en la misma disyuntiva... hoy parece ser (Scott) Bessent o Perón".

"El Tesoro de los Estados Unidos no está comprando pesos, está comprando tiempo para que los especuladores salgan del laberinto financiero que ellos mismos armaron. Esto ya lo vimos antes, con otros nombres, otras excusas y otros disfraces y titulares, pero es el mismo guion de endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre", lanzó.

"Mientras curso el cuarto mes de prisión por un delito que jamás podría haber cometido, veo en libertad y endeudando y fugando miles de millones de dólares a los verdaderos delincuentes de este país. Los que pagamos la deuda y le dijimos 'chau' al Fondo Monetario, los que mejoramos la vida de los argentinos e invertimos en salud y educación, los que nunca nos arrodillamos... presa", sostuvo, refiriéndose a figuras como Luis Caputo.

Y sumó: "Los que endeudan al país una y otra vez, los mismos que ahora están haciendo un desastre inédito, todos libres, con la economía manejaba a control remoto por el Tesoro de los Estados Unidos". Por ello, sostuvo: "Hoy 17 de octubre no venimos a recordar una fecha, sino una lección de la historia... la respuesta tiene que ser la misma que hace 80 años, la soberanía no se negocia".

"Hay cansancio y frustración en los argentinos, la sensación de que el futuro no existe... no es sólo que no alcanza, es la sensación de no saber si lo peor ya pasó o todavía no llegó. La mayoría de las deudas de los argentinos nacieron en 2024. Va a ser muy importante tomar medidas", reflexionó.

Y acotó: "En algún momento será importante impulsar una ley de segundas oportunidades para hogares vulnerables", en referencia a brindarle posibilidad a las familias argentinas de salir de sus deudas, contraídas en el Gobierno de Javier Milei.

Finalmente, expresó lo que ella considera que es la solución: "Hay que dar la cara y construir una salida colectiva junto a todos los argentinos" porque Milei "no tiene ni respuesta ni plan" para responder a lo que sucede.

"Los argentinos ya saben lo que hay que hacer, porque cuando el pueblo tiene memoria, los espejismos se disuelven", manifestó y pidió "mirar hacia delante con coraje" para que "que este Día de la Lealtad sea el punto de partida". "El 26 (de octubre) es Milei o Argentina", sentenció.

