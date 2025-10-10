/ / (video) PERGAMINO - UN EXPERIMENTO EXPLOTÓ EN UNA FERIA DE CIENCIAS: UNA NENA ESTÁ GRAVE

Un experimento explotó en una feria de ciencias en Rancagua, ciudad lindera a Pergamino; en la provincia de Buenos Aires. Una nena está grave.

Una menor se encuentra internada en grave estado en el Hospital Garrahan tras ser trasladada desde Rancagua luego de sufrir heridas de consideración por la explosión de un artefacto que simulaba la erupción de un volcán en una feria de ciencias. Por el hecho, una mujer también se encontró en estado reservado.

El accidente se produjo durante la realización de una Feria de Ciencias en el Instituto Comercial de Rancagua, ciudad lindera a Pergamino, cuando se exhibió un artefacto que representaba un volcán. La idea de la presentación fue ver cómo erupcionaba, pero, en medio de la muestra, el objeto explotó, provocando varios heridos.

Producto del estallido, una menor que se encontraba en la primera fila de la muestra resultó gravemente herida debido a que las partes que volaron por los aires impactaron en su rostro, generando complicaciones en uno de sus ojos.

La niña fue derivada al Garrahan en un vuelo sanitario, un helicóptero, destacó el periodista Fernando Antuna a la agencia Noticias Argentinas. Respecto a la mujer adulta que también resultó gravemente herida, se señaló que fue derivada en la madrugada del viernes al Hospital San Felipe en San Nicolás.

El hecho que conmocionó a la localidad fue grabado por uno de los asistentes y en el video se observa el momento en el que docentes encendieron el artefacto y segundos después explotó, lo que generó corridas y gritos. Aunque por ahora son dos las personas con heridas de gravedad, otros participantes de la Feria también debieron recibir asistencia médica por cortes, quemaduras y contusiones.

FUENTE Y FOTOS: Cadena 3