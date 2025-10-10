/ / FORTALECER LA CALIDAD EDUCATIVA, EJE DEL ENCUENTRO PROVINCIAL DE RECTORES DE INSTITUTOS SUPERIORES

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, acompañó el Encuentro Provincial de Rectores de Institutos de Educación Superior de la provincia, que se desarrolló en el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

En la oportunidad, la ministra Naidenoff manifestó que era necesario reunirse ayer con los equipos de gestión de los IES, porque “son la pieza angular de todos los institutos de formación docente”. ”Nosotros empezamos con una alfabetización, con un dato, que creo también soy responsable, todos somos responsables y creo que no podemos dejar pasar. Y la piedra angular es eso, es la base de los que van a formar a quien enseñan. Y si la cuestión del dato hoy la conocemos todos, la última, aún más preocupante, de 10 chicos, sólo 3 cumplen los ciclos”, indicó la ministra. Añadió: “Creo que nadie de los que estamos acá queremos esa realidad y no estamos dispuestos a reflexionar qué es lo que tenemos que hacer para adelante, y humildemente que ustedes me enseñen, qué es lo que se están viendo. Hoy, la formación docente pasa por habilidades blandas, el trabajar para ser creativos, para pensar”, sostuvo Naidenoff.

Formación docente

Asimismo, la ministra indicó que “la formación docente va a la vez que la alfabetización. La alfabetización es parte de su formación. Y si no hacemos la alfabetización en serio, es imposible que cambiemos los datos”. En este marco, anunció que los docentes de Educación Superior “van a tener una capacitación, a cargo de TICMAS, con todas las plataformas posibles para empezar a enseñar habilidades blandas”, para que se actualicen como lo pedían, y “piensen de otra manera”.

La política educativa

El director de Educación Superior, Luis Monzón, manifestó que “es una gran alegría poder encontrarnos, sé de la importancia y de la necesidad de generar estos espacios para encontrarnos desde esta presencialidad física. Poder destinar un tiempo a escuchar, a pensar y resolver cuestiones que permanentemente golpean la atención en los institutos de Educación Superior”.

Asimismo, Monzón sostuvo que “todo lo que viene de alfabetización temprana, alfabetización inicial, alfabetización avanzada y alfabetización académica, son temas prioritarios en la agenda de la política educativa y de la formación”. Agregó: “Desde el 2024 hay un compromiso federal de avanzar en esta línea de trabajo y en ese compromiso federal están abarcadas todas las provincias, con mayor o menor nivel de avance. La provincia del Chaco tiene su plan jurisdiccional aprobado por el Consejo Federal, y en el marco de esa política estamos diseñando lo que es la Formación Docente continua con diversas acciones de capacitación; además, están participando docentes de nivel Inicial y nivel Primario de los Ateneos Didácticos (que se realizan todos los sábados). La política es para avanzar en lo que es la alfabetización temprana y la alfabetización inicial, también se están llevando adelante una serie de acciones que nos direccionan en fortalecer esa política que el ministerio considera central para mejorar los resultados en cuanto a la contribución a la lectura en los niveles iniciales y fortalecer el ingreso de los estudiantes cuando pasan de nivel, y esa es la acción que estamos abordando”.

En este sentido, Monzón indicó que “desde el nivel Superior tenemos que coordinar este trabajo, junto con los otros niveles de sistemas para los cuales trabajamos, por lo tanto, este trabajo de fortalecimiento de las políticas educativas en cuanto al alfabetización inicial temprana, avanzada y académica”. Por eso, instó: “Vamos a generar un espacio de trabajo más cercano, más individual viendo cuestiones y problemáticas que las vamos a tomar, vamos a constituir una agenda de trabajo hacia adelante”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Moira Carrió, quien acompañó el inicio de este encuentro, expresó: “Para nosotros es fundamental concretar acciones que tienen que ver con estos espacios que circunstancialmente hoy nos toca ocupar y cumplir, y la única responsabilidad que tenemos es demostrar con gestión que avanzamos”. Señaló que “la idea es empezar a trabajar también con articulaciones o complementaciones para que los egresados de los institutos puedan culminar, si es que así lo desean, por ejemplo, con una licenciatura. La idea es que podamos hacerlo juntos, porque ustedes son los que conocen el territorio y los que conocen la problemática de la provincia, y desde qué lugar nosotros podemos ayudar”, dijo Carrió.

El rector del IES de Presidencia de la Plaza, Luis Roque Juárez, en representación del sector, expresó: “Tenemos muchas expectativas, estamos organizándonos, preparándonos, llevando información continua con los docentes, con la comunidad y los alumnos, para que podamos crecer todos juntos y sumarnos a estos cambios que se vienen”.

Participaron de manera virtual representantes del Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), coordinados por la directora nacional de Fortalecimiento del Sistema Formador, Gabriela Azar, además con los especialistas del INFOND Paola Dellepiane y Mario Cwi. Además, acompañaron el inicio de este encuentro las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk, y de Ciencia y Tecnología, Claudia Pilar; directoras generales, de niveles y modalidades.

Periodismo365