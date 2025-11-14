Se reanudó este jueves el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de EEUU (SNAP, por sus siglas en inglés) y regresaron las operaciones de las agencias afectadas por el "shutdown", junto a los servicios esenciales suspendidos. La normalización del funcionamiento del Gobierno, se dio luego de que el Congreso de EEUU logró llegar a un acuerdo para el presupuesto de 2026. dando fin al cierre al bloqueo presupuestario más largo de la historia del país norteamericano.

“Esto deja un mensaje claro de que nunca cederemos ante la extorsión, porque eso fue lo que intentaron hacer”, declaró Trump luego de presentar la legislación como una victoria ante los demócratas. “No querían hacerlo por las buenas, tuvieron que hacerlo por las malas, y quedaron muy mal parados”, agregó ante la prensa.

Durante el cierre de gobierno más largo de la historia del país, cerca de 800 mil empleados públicos se vieron afectados, con miles de ellos suspendidos o despedidos de manera temporal. Por ello, se dispone la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos durante el cierre, la suspensión de nuevas terminaciones de contrato hasta finales de enero y la emisión de los pagos pendientes.

Asimismo, los empleados federales recibirán los salarios atrasados en forma de compensación retroactiva (“back pay”) una vez reanudadas las operaciones. Este beneficio se aplica a todas las agencias afectadas, lo que incluye a los organismos de seguridad, control aéreo, aduanas y servicios sociales.

La reactivación del SNAP: 20 millones de estadounidenses vuelven a percibir ayuda alimentaria

El fin del cierre también marca la reanudación del mencionado SNAP. Este programa de ayuda alimentaria asiste a 42 millones de estadounidenses, y más de 20 millones habían visto sus tarjetas SNAP suspendidas, por el shutdown, luego de que el Gobierno estadounidense había anunciado que iba a recortar a la mitad programa. El recorte había levantado protestas y una demanda colectiva, impulsada por ONGS de todo el país norteamericano. Ante aquel pedido, el juez federal de distrito John J. McConnell Jr., había ordenado a la administración de Trump financiar por completo los cupones de alimentos.

Esta reanudación devuelve la estabilidad a millones de familias que habían quedado desprotegidas, tras semanas de tensión en el Congreso como en los juzgados federales. Con la reapertura del Gobierno y el retorno de los servicios esenciales, el país intenta ahora dejar atrás el bloqueo más largo de su historia , mientras las secuelas del “shutdown” se seguirán sintiendo aunque el tiempo las borrara con el tiempo.

