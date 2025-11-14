En la mañana del jueves, en el Centro Cultural del Adulto Mayor ubicado en el predio de Ferichaco, se realizó un operativo de entrega de tarjetas SUBE organizado por el área de Adultos Mayores y la subsecretaría de Transporte del municipio.

















Este viernes 14 de noviembre, a partir de las 15 horas, se realizará un operativo similar en Casa Activa, en calle 51 entre 34 y 36. Para realizar el trámite los interesados deben llevar su DNI. Con estos operativos se busca facilitar el acceso de los vecinos a la tarjeta SUBE y de esa forma puedan utilizar el Sistema de Transporte Público de la ciudad.

