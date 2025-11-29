En la tarde de este caluroso viernes, un vagón de un tren carguero descarriló en Avia Terai. Por los trabajos para encarrilar nuevamente al vagón y dejar las vías férreas en condiciones, el servicio de Trenes Argentinos Sáenz Peña - Chorotis salió con más de dos horas de atraso.

El informe agrega que dicho vagón estaba interrumpiendo la misma vía por donde circula el servicio de pasajeros proveniente de la Presidencia Roque Sáenz Peña con destino a Chorotis, originándose demoras en el servicio. Personal de Trenes Argentinos trabajó en el lugar, por lo que más de dos horas después se pudo retomar el recorrido.

En ese contexto, desde Trenes Argentinos informaron a Periodismo365 que el servicio de pasajeros Sáenz Peña - Chorotis Tren Especial 5902, que debía partir a las 16.00, recién pudo salir a las 18.45 horas con una demora de 165 minutos con 36 pasajeros a bordo. Las mismas fuentes remarcaron que el horario de salida desde Chorotis a Sáenz Peña, será el mismo de todos los días.

Periodismo365



