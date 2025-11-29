El acusado se entregó en la mañana de este sábado en Comisaría 4º. Durante la madrugada se viralizó un pedido de captura por redes sociales. El brutal ataque e intento de Femicidio desató una ola de repudios en toda la sociedad centrochaqueña.
Al respecto, fuentes policiales confirmaron a Periodismo365 que este sábado a las 06.00 horas, de manera espontánea y voluntaria se hizo presente en la Guardia de Prevención de la Comisaría 4º el ciudadano H.E.V., domiciliado en el Barrio Puerta del Sol, sindicado como el presunto autor del grave hecho de sangre que tuvo como víctima a su ex pareja R.E.M., de 55 años de edad, domiciliada en nuestra ciudad.
El Dr. Gustavo Rafael Valero, Fiscal del caso; ordenó su inmediata detención en la causa por "Supuesta Tentativa de Homicidio" y se espera que en las próximas horas sea citado a indagatorias en los Tribunales de nuestra ciudad.
