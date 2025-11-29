El acusado se entregó en la mañana de este sábado en Comisaría 4º. Durante la madrugada se viralizó un pedido de captura por redes sociales. El brutal ataque e intento de Femicidio desató una ola de repudios en toda la sociedad centrochaqueña.

El Dr. Gustavo Rafael Valero, Fiscal del caso; ordenó su inmediata detención en la causa por "Supuesta Tentativa de Homicidio" y se espera que en las próximas horas sea citado a indagatorias en los Tribunales de nuestra ciudad.

Periodismo365