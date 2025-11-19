Un Hipermayorista nacional de alimentos cierra su sucursal de Bahía Blanca porque una ruta nacional está detonada y los clientes no llegan al local: 100 despedidos

La empresa mayorista Yaguar de Bahía Blanca comunicó este lunes a sus empleados que cerrará su sucursal. Lo increíble del caso fueron los motivos que adujeron sus directivos, quienes ubicaron entre las principales razones a la drástica caída de las ventas producto de las dificultades de los clientes para acceder al comercio a raíz del mal estado de la Ruta Nacional 33.

En declaraciones a La Brújula 24, uno de los trabajadores afectados confirmó que esa fue la explicación de la gerencia: “La empresa tomó la decisión de cerrar la sucursal, y no hay mayor información. Ellos culpan al estado de la ruta que ha generado esta situación. Eso es lo que aduce la empresa” dijo. La referencia hace alusión al paupérrimo estado de la Ruta 33 a la altura de la rotonda de El Cholo, una de las obras inconclusas que no fue continuada por la gestión de Javier Milei.

Cien trabajadores despedidos en Bahía Blanca

El número de trabajadores afectados de manera directa e indirecta alcanza la cifra de un centenar, según los propios afectados. “Los trabajadores mismos lo dicen: bajaron mucho las ventas porque el Cholo es un desastre, no entra nadie. Nos costó llegar a nosotros también”, reconoció Raúl Oviedo, de Empleados de Comercio a La Brújula. “Acompañaremos a Yaguar si quiere hacerle juicio al Estado” completó.

Desde el 2020 se abandonó la obra del Cholo. Estoy pidiendo al gobierno de @JMilei que incluya en el presupuesto 2026 la terminación de la obra del Cholo, inconclusa y estratégica para la productividad y el desarrollo de la zona.



Los bahienses estamos atrapados en la desidia y… https://t.co/4S2E4Nd22w — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) November 17, 2025

A raíz de lo ocurrido, la diputada nacional por la UCR, Karina Banfi, anunció que pedirá que la obra ingrese al Presupuesto 2026 y culpó a las dos últimas gestiones nacionales: “Desde el 2020 se abandonó la obra del Cholo. Estoy pidiendo al gobierno de Milei que incluya en el presupuesto 2026 la terminación de la obra del Cholo, inconclusa y estratégica para la productividad y el desarrollo de la zona” expresó.

FUENTE Y FOTOS: Infocielo



