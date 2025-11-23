El trágico suceso ocurrió en la siesta de este domingo en Colonia La Chiquita, zona rural ubicada a pocos kilómetros al Este de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En el nosocomio, los uniformados fueron recibidos por una mujer de 26 años, domiciliada en Lote 52, Colonia Uriburu, La Chiquita; quien les informó que su hijo Sandro Jesús Aguilar, de 8 años, estaba jugando y cayó a un pozo de agua.

El Dr. Gustavo Valero, Fiscal en turno, dispuso la autopsia del cuerpo y constatación en el lugar con personal del Gabinete Científico Judicial. Se dio intervención a la División Bomberos para traslado del cadáver hasta la Morgue Judicial en móvil tanatológico. Interviene personal de Comisaría 2º por razones de jurisdicción.

Ampliando testimonio, la madre del niño fallecido agregó que horas antes su hijo se dirigió a jugar solo hacia un pozo de agua que se halla en cercanías del domicilio, y luego de unos minutos se dio cuenta que no regresó y se dirigió a buscarlo, logrando observar que su pequeño hijo había caído al interior y estaba ahogado.

En esas circunstancias solicitó auxilio de manera desesperada y con ayuda de familiares lograron sacarlo y trasladarlo en un patrullero de la Policía Rural hacia el Hospital "4 de Junio". En el lugar de la tragedia se realizó Acta de Constatación con personal del Gabinete Científico y se recibió declaración testimonial a los progenitores y familiares que intervinieron.

Periodismo365



