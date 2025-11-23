Un tren de cargas arrastró a un automóvil que se cruzó en un paso a nivel y su conductor fue hospitalizado con heridas de diversa consideración. Ocurrió esta siesta en Hermoso Campo, localidad del sudoeste chaqueño. Se desconocen las causas del accidente, si el automovilista quiso "ganarle" al tren o no se percató de la cercanía de la formación ferroviaria al cruzar el paso a nivel.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que un automóvil Volkswagen Suran, dominio AC843ZK, tras haber sido arrollado por la formación ferroviaria quedó volcado en la cuneta sobre su lateral izquierdo. El mismo era guiado por ciudadano Humberto Esteban Gómez, de 65 años de edad, Policía Retirado con domicilio en Hermoso Campo, siendo hospitalizado rápidamente.

El automóvil fue arrollado por una formación de la empresa Trenes Argentinos Cargas. Se desconocen las causas del accidente o si el automovilista quiso "ganarle" al tren, conducido por un hombre de 33 años de edad, domiciliado en Tostado, provincia de Santa Fe. El conductor herido fue llevado hacia el nosocomio local, donde el médico de guardia diagnosticó "Hematoma en el pecho y excoriaciones en el brazo derecho".

El fiscal en turno, solicitó la intervención de la División Criminalística Charata. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Charata, a cargo de la Dra. María Rafart Antón, en la causa por "Supuesto Siniestro Vial".

Periodismo365