Por instrucciones del gobernador Leandro Zdero, y en cumplimiento del deber de resguardar los derechos y garantías constitucionales, el Gobierno de la Provincia del Chaco, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible y la Asesoría General de Gobierno, se presentó formalmente como querellante en la causa conocida como “Acaí”, expediente N° 9062/2025.

El yaguareté (Panthera onca) es una especie declarada Monumento Natural Provincial y Nacional, por lo que su protección reviste carácter prioritario y obligatorio. En este marco, se han activado los procedimientos y recaudos previstos en la Ley 882-R y el Decreto 2127/18, que establecen las normas de protección, conservación y sanción ante actos que atenten contra su supervivencia.

El ministro de Producción, Oscar Dudik, acompañado por las áreas con competencia en materia ambiental y de fauna, participó de la presentación en calidad de autoridad con intervención directa en los hechos objeto de investigación.

De esta manera, el Gobierno del Chaco ratifica su compromiso con la defensa del patrimonio natural de la provincia, y garantiza la actuación del Estado en todos los ámbitos necesarios para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables de cualquier accionar que vulnere la legislación vigente.

Periodismo365