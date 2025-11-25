Personal de la Agencia de Bienes del Estado estuvo en el predio del INTA en Ituzaingó. Desde APINTA y ATE advierten que Milei desoye a la Justicia y avanza con su plan de desmantelamiento del organismo científico.

Se trata de 34 hectáreas ubicadas en Parque Leloir, una de las zonas más cotizadas del conurbano, por lo que los gremios con representación en el INTA denuncian "un gran negocio inmobiliario" y que el Gobierno tiene previsto un remate inminente de esos terrenos. El plan del Gobierno contempla la venta y concesión de más de 27 mil hectáreas repartidas en más de una veintena de estaciones experimentales del Instituto.

La intención del gobierno libertario es llegar al primer semestre de 2027 con el remate de 24 inmuebles del INTA repartidos en diversos puntos del país, además del cierre de cientos de agencias del ente, con sus consecuentes despidos.

El gobierno quiere rematar 27 mil hectáreas del INTA y echar a 1.500 técnicos. Específicamente sobre el predio del INTA AMBA en Ituzaingó, el gobierno inició meses atrás su avanzada con el anuncio de cierre, a pesar del rechazo incluso de las entidades rurales que destacaron el rol de esa estación experimental en todo el área frutihortícola de la región. Esta semana, ATE y APINTA se manifestaron en el Congreso. Ahí, advirtieron que el Gobierno ya ejecutó sobre el organismo un ajuste del 12% entre personal e investigadores.

La motosierra, con todo sobre el INTA

En el gobierno de Kicillof advirtieron que el cierre del INTA AMBA deja a unos 10.000 productores sin acompañamiento técnico. En el gobierno de Axel Kicillof, en tanto, el ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez repudió en las últimas horas el cierre del INTA AMBA, al advertir que el desmantelamiento de esa estación experimental deja a unos 10.000 productores sin acompañamiento técnico.

Por lo pronto, el próximo miércoles está prevista una reunión del Consejo Directivo Nacional del INTA. En ese marco, los gremios tienen previsto denunciar la avanzada del Gobierno para el remate de campos del organismo.

