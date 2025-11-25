La UCR de La Plata cruzó al nuevo ministro por su silencio ante las acusaciones contra su padre como jefe de un regimiento en la ciudad. Ataque de los trolls.

Uno de los cruces más fuertes vino de la UCR de La Plata, donde señalaron que la designación "duele más" debido a que el padre del jefe del Ejército, el coronel Carlos Roque Presti, comandó en la ciudad el Regimiento 7 durante la última dictadura.

Organismos de Derechos Humanos han denunciado a Presti por su responsabilidad en la operatividad de centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron en La Plata, como Área 113, La Cacha, Arana, Comisaría 5ª.

También, se lo apuntó por su rol durante el operativo donde fue secuestrada Clara Anahí Mariani, nieta de Chicha, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. A pesar de esas acusaciones, Presti padre falleció sin condena.

"Cuando Carlos Alberto Presti fue nombrado jefe del Ejército, jamás expresó una posición clara sobre los crímenes de la dictadura ni sobre las acusaciones contra su padre. Un silencio institucionalmente grave", dijo el titular de la UCR de La Plata, Pablo Nicoletti. Al señalar que "nada justifica romper el consenso democrático que rige desde 1983", Nicoletti sostuvo: "La conducción política de la Defensa debe ser civil, sin excepción".

Y agregó el dirigente alineado a Martín Lousteau: "La designación de Milei no es cambio: es un retroceso institucional profundo, especialmente doloroso para una ciudad como la nuestra, marcada por la memoria y los DD.HH. Una decisión injustificable y sin explicación posible".

Siento un absoluto rechazo a la designación de un militar como Ministro de Defensa.



Como Presidente de la UCR La Plata —y expresando una posición personal— considero que esta decisión rompe un principio básico de toda democracia:

las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y la… pic.twitter.com/r62xs9qK7x — Pablo Nicoletti (@pablonicoletti_) November 23, 2025

Frente a eso, la respuesta de la granja de trolls fue inmediata. "Llamate a silencio, fracasado", lo cruzó a Nicoletti la cuenta @Mileiemperor, una de las atribuidas a Santiago Caputo. Pero también lo cruzaron al dirigente de Evolución radical algunos funcionarios del gabinete de Javier Milei, como el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro "Galleguito" Álvarez: Siguen con el "consenso"...ya va siendo tiempo que se den cuenta que no somos parte del "consenso" de la casta", dijo.

A eso, Nicoletti, respondió: "No es "consenso de la casta". Es cuidar la República y las instituciones. Ni siquiera Estados Unidos -el país que el presidente dice admirar- permite que un militar en actividad sea Secretario de Defensa.

Fuente y fotos: La Política Online