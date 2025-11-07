El presidente participó del American Business Forum y agradeció a Donald Trump. "Están más lejos que nunca de volver al poder", expresó en referencia al kirchnerismo. Además, invitó a los empresarios a invertir en el país.

Durante su intervención en el American Business Forum, Milei expresó: “Hoy vengo a decirles que el capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo. Porque es la consecuencia natural de la dignidad y la libertad del hombre, al cual le pertenece el fruto de su trabajo. No tenemos en esta vida muchos derechos naturales más allá del derecho a ser dueños del sudor de nuestra frente, que no es más que el derecho a ser dueños y disponer libremente de nuestro tiempo de vida, ya sea para usarlo para nosotros mismos o venderlos a otros como fuerza de trabajo. Es eso lo que nos hace a todos hombres libres y nos diferencia de los esclavos, institución nefasta abolida precisamente por las sociedades libres, antes que ninguna otra”.

“El capitalismo y la propiedad privada no son males necesarios, no son males son la base indiscutida en nuestra civilización, es nuestra misión sagrada restituirlo como piedras fundamentales de nuestras sociedades. Es decir, no creemos que el capitalismo sea moralmente correcto por el hecho de sacar a más de 90% de la población global de la pobreza, sino que logró sacarlos de la pobreza precisamente por ser el modelo más moral de todos los existentes”, agregó.

En el evento disertaron el presidente de EE. UU., Donald Trump; el futbolista Lionel Messi; el tenista Rafael Nadal; y el empresario Jeff Bezos. El presidente aseguró que tiene “ un pacto sagrado con la gente, que ha refrendado el camino de este gobierno y nos ha dado las herramientas para llevar adelante las reformas que el país necesita con urgencia”, al tiempo que informó que “a partir de diciembre, tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”.

Por otra parte, el presidente dijo que en las últimas elecciones “Argentina por fin le dijo que no a la locura kirchnerista, que tanto nos ha costado a lo largo del tiempo”. “Argentina ha dado un paso crucial en el camino de la libertad, un paso que es una buena medida es irreversible. Ahora como país nos toca compensar el tiempo perdido. Llevamos décadas de rezago en comparación con el resto de los países de la región y más aún del mundo para la cantidad de bienes y servicios de alta demanda que podemos producir”, indicó.

En su discurso en el foro de Miami, también Milei agradeció a “Donald Trump y a toda su administración por haber alcanzado un acuerdo por la cuota de carne argentina, cuatro veces superior al anterior”.

Finalmente, aseguró que “la Argentina del futuro, con todas sus bondades bien aprovechadas, es inimaginable para cualquiera de nosotros”. “En este sentido quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo. Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo”, cerró Milei.

