El gobernador Leandro Zdero mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de ACCIÓ, la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña (España) responsable de impulsar inversiones y proyectos de innovación a nivel global.

Zdero también subrayó que ya existen inversiones catalanas activas en Argentina y planteó el desafío de que la provincia se convierta en una opción concreta para la ampliación de esas iniciativas: “Queremos que el Chaco sea un destino atractivo para quienes buscan invertir, producir y crecer”, aseguró.

El gobernador estuvo acompañado por la cónsul general de Argentina en Barcelona, Rossana Surballe; Martín Braillard Poccard, de la Agencia de Inversiones; y Federico Valdés, de Modernización del Estado; quienes avanzaron en la planificación de futuras acciones de cooperación.

Por último, como parte de la agenda de trabajo en la capital catalana, Zdero mantuvo una reunión con el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell Camallonga, para fortalecer la vinculación logística y explorar oportunidades en materia de comercio exterior, transporte de carga y competitividad portuaria.

