Cuando los trabajadores llegaron por la mañana, se encontraron con las puertas cerradas y el local sin actividad. El Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora realiza una protesta frente al local y exige la reincorporación inmediata de todos los despedidos.

“Un acto de desprecio absoluto por quienes sostienen día a día el funcionamiento de la firma”, expresó Rubén Crosta, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, quien repudió la decisión unilateral.

El sindicato denunció un atropello y advirtió sobre más despidos

Desde las primeras horas, el gremio acompañó el reclamo espontáneo del personal y dio a conocer públicamente la situación. Crosta encabezó la protesta frente al local y lanzó una advertencia contundente: “Tenemos información de que Frávega planea continuar con los despidos y estarían preparando el despido de 300 compañeros y compañeras en todo el país”, advirtió el dirigente mercantil.

Las y los empleados permanecen en la puerta del comercio en defensa de sus puestos de trabajo. “No vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos. Primero que den la cara y reincorporen a quienes dejaron en la calle de un día para el otro”, señalaron.

Intervención del Ministerio de Trabajo y exigencia de reincorporación

El sindicato confirmó que ya realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Trabajo bonaerense que conduce Walter Correa. Representantes de la cartera se hicieron presentes para iniciar una audiencia en el mismo lugar del conflicto. Crosta insistió en que la organización gremial exigirá la reincorporación inmediata del personal desplazado: “La empresa no puede avanzar impunemente con traslados y despidos masivos”.

Llamado a la unidad y solidaridad

La conducción sindical ratificó su compromiso de lucha y convocó a otras organizaciones gremiales y sociales a solidarizarse con las trabajadoras y los trabajadores afectados. “La única forma de frenar estos atropellos es con unidad y movilización. Frávega debe entender que no puede jugar con la vida de las y los trabajadores”, concluyó el dirigente.

FUENTE Y FOTOS: Data Gremial