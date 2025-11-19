La industria textil es una de las más afectadas por las medidas del gobierno nacional. Sufre fuertemente la caída del consumo y las importaciones.

Se trata de la empresa TN Platex, con planta en la ciudad de Monte Caseros, Corrientes, que cerró la producción de medias y prendas deportivas, que hasta el momento empleaba a 36 personas. Esta medida provocó el despido de 20 trabajadores, mientras que los 16 restantes serán reubicados en otros sectores de la planta, como telares o hilandería. La firma cuenta con un total aproximado de 300 empleados en la fábrica.

Según explicó un delegado gremial, "la empresa se encuentra en un proceso de reestructuración productiva". Así, lo que sucedió es que "se está desmantelando un sector para dar espacio a nuevas máquinas que se dedicarán exclusivamente a la fabricación de telas". De todas maneras, se espera que este nuevo sector comience a funcionar recién entre marzo y abril del 2026.

Los trabajadores que fueron desvinculados serán indemnizados tras los acuerdos a los que se llegaron. Mientras tanto, se mantendrán las tratativas individuales para aquellos que opten por un retiro voluntario indemnizado.

La industria textil en plena crisis

Según un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre utilización de la capacidad instalada, las empresas textiles del país trabajan apenas al 44,4% de su capacidad productiva. Lo que refleja una caída del 5% respecto de 2024.

Esto representa casi 15 puntos menos que en noviembre de 2023, cuando comenzó la gestión nacional encabezada por Javier Milei. El informe advierte que la baja utilización de maquinarias se relaciona directamente con la fuerte caída del consumo interno y de las ventas en el sector de indumentaria. Además, esto genera un efecto en cadena sobre la producción industrial y el empleo.

