El procedimiento se realizó en zona rural de General San Martín. Los electrodomésticos eran trasladados sin aval aduanero, fueron secuestrados y serán depositados en la Aduana de Barranqueras.

Al verificar el compartimiento trasero (Caja) del vehículo, los uniformados observaron una importante cantidad de electrodomésticos de todo tipo. El conductor ni el acompañante no supieron justificar el origen y no contaban con el aval aduanero.

En consecuencia se puso en conocimiento a la autoridad interviniente quien dispuso el secuestro de toda la mercadería, se notifique de actuaciones al infractor en la causa por "Supuesta Infracción a la Ley 22.415" continuando en libertad y se solicite aforo correspondiente a Aduanas de Barranqueras.

La efectivos policiales incautaron:

3 Equipos de Aire acondicionado Split, marca Vestax, de 3000 frigorías (con su respectivo equipo de instalación)

1 Equipo de Aire acondicionado Split marca Hisense, de 3000 frigorías,

1 Parlante marca Cafini, CN-S6742AC, con cable de USB, Control remoto, y Micrófono.

1 Horno Eléctrico marca Novel, de 2000W y 46 Litros.

1 Cocina de 4 Hornallas, Marca JAM, con encendido eléctrico.

1 Cargador portátil marca Smart Charge.

6 Cables de 100 luces LED.

3 Dispenser Automáticos, marca LUO,

1 Juego de 12 utensilios plásticos, color verde.

2 Smart TV, de 32° marca Marson

1 Pava eléctrica marca Jaryland

2 Cubiertas rodado 235/75R15.

Periodismo365



