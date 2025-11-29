Ocurrió en la mañana de este sábado en el Barrio Solidario, mientras la dueña de casa estaba trabajando. Los vecinos conocen a los delincuentes que cometieron el asalto.

Los sujetos corrían llevando una garrafa de 10 kg, color amarilla, pero cuando estaban retirándose del lugar la amenazaron en textuales palabras "...te voy a matar a vos y al otro chico que te defendió..". La denunciante agregó que al llegar a su domicilio observó totalmente destruida la puerta principal de acceso, remarcando que convive con su padre, quien es una persona mayor de edad y padece de hipertensión. Se dio intervención a la División Criminalística y División Investigaciones Complejas Sáenz Peña. Se realizó Acta de Constatación. Intervienen en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, la UPI y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 3, en la causa por "Supuesto Robo y Amenazas".

Periodismo365



