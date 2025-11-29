Ocurrió en la mañana de este sábado en el Barrio Solidario, mientras la dueña de casa estaba trabajando. Los vecinos conocen a los delincuentes que cometieron el asalto.
Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 13.00 horas de este sábado, una mujer de 41 años domiciliada en el Barrio Solidario de Presidencia Roque Sáenz Peña, denunció en Comisaría 4º que a las 10.05 horas, al encontrarse en horario laboral, recibió un llamado telefónico de su hermana avisándole que momentos antes, al estar llegando a su casa luego de hacer compras, observó salir corriendo del interior de su hogar a alias "Juanchi" y alias "Mingo Sena" ambos domiciliados en el mismo barrio.
Los sujetos corrían llevando una garrafa de 10 kg, color amarilla, pero cuando estaban retirándose del lugar la amenazaron en textuales palabras "...te voy a matar a vos y al otro chico que te defendió..". La denunciante agregó que al llegar a su domicilio observó totalmente destruida la puerta principal de acceso, remarcando que convive con su padre, quien es una persona mayor de edad y padece de hipertensión. Se dio intervención a la División Criminalística y División Investigaciones Complejas Sáenz Peña. Se realizó Acta de Constatación. Intervienen en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, la UPI y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 3, en la causa por "Supuesto Robo y Amenazas".
