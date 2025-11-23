El violento accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este domingo en cercanías a la rotonda de acceso a Presidencia Roque Sáenz Peña. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un automóvil Volkswagen Gol, color blanco, 5 puertas, dominio N AD 703 FA; guiado por S.D.A., Diseñador, domiciliado en el Barrio Monseñor De Carlo. El conductor explicó que una de las ruedas delanteras se habría reventado y perdió el control del vehículo, impactando luego contra una jirafa de luz y un árbol, resultando el rodado con desprendimiento del motor.

Agregó que afortunadamente no resultó lesionado y no requirió asistencia médica. Se realizó Acta de Constatación con personal de la División Criminalística y el vehículo fue entregado a su propietario previa acreditación de propiedad. Se contó con la colaboración de Policía Caminera. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4, en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito".

Periodismo365



