La División Investigaciones Complejas Sáenz Peña, pudo determinar que Facundo Gorzelowski también portaba una pistola en la cintura. En ese marco, los efectivos detuvieron a un sujeto que tendría algunos inconvenientes con la víctima.

El Dr. Marcelo Soto. Fiscal del caso; dispuso la intervención de las Divisiones Criminalística y Medicina Legal. Posteriormente se hizo presente Médico Policial Dr. Cesar González, quien examinó el cadáver, informando que "presenta orificios de entrada de proyectil de arma de fuego en la parte posterior del cráneo, sin salida".

Asimismo, personal de la División Criminalística procedió a la incautación de una pistola marca Bersa Thunder, calibre 22, con 1 cargador con 7 balas, que se encontraba en la cintura del fallecido, además de su celular que tenía en uno de los bolsillos.

Se informó nuevamente al Fiscal Soto quien ordenó la intervención de la División Investigaciones y se proceda al traslado del cuerpo hacia la Morgue Judicial. Personal de la División Investigaciones Complejas procedió a la demora de M.J., mayor de edad, quien según manifestaciones familiares tendría inconvenientes con Facundo Gorzelowski.

A las 20.00 horas, personal del Gabinete Científico del Poder Judicial, realizó un nuevo relevamiento del lugar. Finalizadas las diligencias, efectivos de la División Bomberos en el móvil tanatológico, procedieron al traslado del cadáver hacia la Morgue Judicial del Hospital "4 de Junio".

