En el anochecer de este jueves, ocasionales transeúntes alertaron a la Policía sobre el macabro hallazgo. La víctima fue ejecutada desde atrás con un balazo en la nuca y quedó tendido sobre su motocicleta en un camino vecinal, a 4 kilómetros de Napenay.

Al llegar al lugar, los uniformados, constataron que el cadáver de un hombre yacía sobre una motocicleta Keller, de 110 cc., color gris, dominio A177DNO. Tras averiguaciones, se pudo establecer que la víctima fatal era Facundo Gorzelowski, de 31 años de edad, domiciliado en Napenay, quien tenía un balazo en la nuca.

Minutos después se hizo presente personal de la División Criminalística y se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Marcelo Soto. Se esperan declaraciones de los familiares. Interviene en el caso la División Investigaciones Complejas Sáenz Peña.

Periodismo365



