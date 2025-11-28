En una reunión realizada en el Ministerio de Infraestructura, el ministro Hugo Domínguez recibió a la intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, para avanzar en los últimos detalles necesarios que culminará con la obra del frigorífico ovino-caprino de la localidad.









El frigorífico ya retomó actividades de faena este año, tras un trabajo integral de recuperación, que incluyó: Reparación de maquinarias; adecuación de cámaras de frío; puesta a punto de equipos y sistemas de faena; actualización de normas sanitarias; ordenamiento de procesos para garantizar calidad, seguridad y trazabilidad. Esto permitió restablecer funciones esenciales y volver a brindar un servicio imprescindible para los pequeños y medianos productores de la región.

PRÓXIMA ETAPA: OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA SU PLENA OPERATIVIDAD

En esta etapa final, se ejecutarán obras complementarias destinadas a completar la infraestructura necesaria para el funcionamiento pleno del frigorífico: construcción de oficinas administrativas (60 m²); instalación de una caldera horizontal a leña con carga automática y tanque intermedio de 1.000 litros con serpentina de vapor (50 m²); ampliación de la pileta existente; construcción de un embarcadero con escalones metálicos, barandas, escaleras y piso de metal desplegado; incorporación el equipo de frío para la cámara frigorífica; ejecución de un decantador general de mampostería; y colocación del cerco perimetral con tejido romboidal y postes olímpicos.

