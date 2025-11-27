Su mascota había sido robada desde el patio de la vivienda. La Policía en un rápido y eficaz accionar encontró la cotorra de la vecina y detuvo a al presunto ladrón.

La denunciante sospechó de alias "Joselo", un conocido sujeto domiciliado en el Barrio Aipo 160 Viviendas de nuestra ciudad. Con esa información, los uniformados llegaron al mencionado barrio, donde tras averiguaciones realizadas; procedieron a la conducción de J.L.F., alias "Joselo", de 28 años, domiciliado en el mencionado barrio Los efectivos policiales hallaron en poder de éste la jaula y la cotorra denunciada como sustraída.

El Fiscal en turno fue notificado con el Acta de Aprehensión en la causa, y luego se procedió a la entrega de la cotorra a su propietaria. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, en la causa por "Supuesto Hurto".

Periodismo365