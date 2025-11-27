Su mascota había sido robada desde el patio de la vivienda. La Policía en un rápido y eficaz accionar encontró la cotorra de la vecina y detuvo a al presunto ladrón.
Al respecto, fuente policiales informaron a Periodismo 365 que a las 21.40 horas de este jueves, una vecina de 32 años de edad, residente en el Barrio Ensanche Norte de Presidencia Roque Sáenz Peña; denunció en Comisaría 4º que este jueves en horas de la siesta al no encontrarse en su domicilio, personas extrañas ingresaron a su propiedad y sin ejercer violencia, desde el patio anterior de su vivienda robaron una jaula, con un ave pichón de cotorra.
La denunciante sospechó de alias "Joselo", un conocido sujeto domiciliado en el Barrio Aipo 160 Viviendas de nuestra ciudad. Con esa información, los uniformados llegaron al mencionado barrio, donde tras averiguaciones realizadas; procedieron a la conducción de J.L.F., alias "Joselo", de 28 años, domiciliado en el mencionado barrio Los efectivos policiales hallaron en poder de éste la jaula y la cotorra denunciada como sustraída.
El Fiscal en turno fue notificado con el Acta de Aprehensión en la causa, y luego se procedió a la entrega de la cotorra a su propietaria. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 a cargo del Dr. Gustavo Valero, en la causa por "Supuesto Hurto".
Periodismo365