En la Sesión Ordinaria del mes de noviembre, realizada hoy viernes 28, el Consejo Superior de UNCAUS aprobó por unanimidad el Presupuesto Institucional 2026, marcando un hito de consenso pleno y madurez institucional en el órgano máximo de gobierno universitario.

Durante todo el año, esta Comisión desarrolló un trabajo exhaustivo, articulando con todas las secretarías, áreas académicas y administrativas, lo que permitió presentar una herramienta presupuestaria sólida, coherente y lista para entrar en vigencia el 1° de enero de 2026.

La aprobación unánime adquiere especial relevancia al considerar que la República Argentina no cuenta con una Ley de Presupuesto aprobada desde el año 2022, situación que obligó al sistema universitario nacional a funcionar mediante prórrogas automáticas sin debate legislativo y sin un marco representativo de las mayorías. Frente a este escenario, la UNCAUS reafirmó su riguroso compromiso institucional mediante la planificación estratégica, la transparencia y el diálogo multisectorial.

En tal sentido, el rector Germán Oestmann enfatizó “el augurio que supone para la Universidad contar con una herramienta administrativa esencial como el presupuesto; UNCAUS es ejemplo de madurez y responsabilidad institucional, y continuaremos velando por el trabajo en consenso con todos los sectores, claustros y con la comunidad universitaria en su conjunto”.

El Consejo Superior destacó de manera unánime el trabajo de la Secretaría de Administración y de la Comisión Multimodal, valorando la profundidad técnica del proceso y la articulación permanente con las áreas de gestión.

Con la aprobación del Presupuesto 2026, la UNCAUS consolida una base institucional que permitirá garantizar la continuidad académica, administrativa y de servicios esenciales durante el próximo año, reafirmando su misión de la calidad académica y su compromiso con toda la comunidad universitaria.

