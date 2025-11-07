La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme una sentencia que negó la personería gremial al Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA), creado en la cárcel de Devoto. Los jueces consideraron que los internos no son trabajadores en el sentido legal del término.

El fallo dejó firme la sentencia de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que había desestimado la demanda del sindicato al entender que los reclusos no pueden ser considerados “trabajadores” según el decreto 467/88. Por esa razón, no les corresponde el derecho de constituir una asociación sindical conforme a la ley 23.551.

La iniciativa había sido presentada en 2016 ante el Ministerio de Trabajo, acompañada por estatutos y un padrón de afiliados. Sin embargo, la cartera laboral rechazó la solicitud al sostener que los internos “no revestían la condición de trabajadores”. En 2023, la Cámara del Trabajo confirmó esa posición, argumentando que, aunque las personas privadas de libertad conservan la protección constitucional, su capacidad de derecho se encuentra limitada.

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por el SUTPLA y dejó firme la decisión que impide su inscripción como sindicato. Los jueces remarcaron que el trabajo penitenciario, si bien debe ser remunerado, no genera una relación laboral típica, dado que los reclusos “actúan bajo subordinación y obediencia al Estado, que no cumple el rol de empleador”.

