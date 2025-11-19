El lamentable accidente de tránsito ocurrió casi en la medianoche de este martes. La tremenda colisión se produjo entre dos motociclistas en la Ruta Provincial 6. Como consecuencia del violento impacto una joven de 20 años murió en el acto. Minutos después el Test de Alcoholemia confirmó que el conductor que sobrevivió al choque estaba alcoholizado.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que fueron partícipes una motocicleta Suzuki, de 125 cc., color rojo, conducida por Jenifer Laura Franco, de 20 años de edad, domiciliada en San Bernardo; y otra motocicleta marca IMSA, de 110 cc., color negro, conducida por Reynaldo Alcides Pereyra, de 43 años, domiciliado en Lote 4, jurisdicción de San Bernardo.

Por motivos que se tratan de establecer ambos rodados colisionaron, falleciendo en el acto la joven Jenifer Laura Franco. La Fiscalía interviniente ordenó que se realice el correspondiente Test de Alcoholemia al ciudadano Pereyra, arrojando como resultado 0.86G/L. La causa está calificada como "Supuesto Accidente de Tránsito Fatal".

Periodismo365