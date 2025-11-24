Un agricultor resultó con heridas de diversa consideración tras volcar con su camioneta cuando transitaba por Ruta Nacional Nº 95, en cercanías de Villa Ángela. El rodado llevaba a remolque un trailer tanque para combustible, que también quedó dañado.

Al llegar al lugar, constataron que estaba volcada en la banquina una camioneta Toyota Hilux, color blanca, dominio AF970QT, que remolcaba 1 trailer de combustible vacío, color amarillo. El conductor fue llevado en un vehículo particular antes de la llegada de la Policía. De averiguaciones realizadas, el conductor (lesionado) fue identificado como C.B., de 40 años de edad, domiciliado en Coronel Du Graty.

Las mismas fuentes detallaron que el conductor perdió el control del vehículo tras reventarse una cubierta del lado derecho. Intervino la División Criminalística. Se espera informe médico.

Periodismo365