La fábrica de “ollas indestructibles” despidió 30 empleados e importará de China. La caída del consumo e importación de China golpeó a la planta metalúrgica en Santa Fe. La empresa reemplazó el 45% de su producción local y despidió a 30 operarios.

La crisis económica generada por la caída del consumo y la apertura de las importaciones golpeó a una de las firmas más emblemáticas de la industria nacional. La fábrica de artículos de cocina, conocida popularmente por sus "ollas indestructibles" y que fue símbolo del trabajo metalúrgico, despidió a 30 empleados de su planta en Santa Fe.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la empresa —Essen— comenzó a sustituir parte de su fabricación local por productos terminados importados, lo que motivó el achique de personal. Los 30 despidos representan una disminución del 10% de la planta productiva.

Armando Yasci fue el impulsor, fundía artesanalmente aluminio, luego paso a ser el principal proveedor de quemadores y hornallas de cocinas, pero cuando comenzaron a llegar cocinas importadas se tuvo que reinventar. Wilder Yasci, su hijo, decidió buscar un producto que se pudiera vender sin necesidad de un tercero. En un viaje a Estados Unidos descubrió las cacerolas de aluminio, las adaptó y fabricó. Las primeras 300 se pusieron a la venta en un bazar, pero como no se vendían, su mujer le sugirió copiar el mismo modelo de venta directa de Tupperware. La que le puso el nombre a la marca fue la mujer de Wilder que decidió que se llamaría Essen que significa comida en alemán.

De una fundición en su casa los Yasci pasaron a crear una fábrica de 20.000 metros cuadrados que hoy es dirigida por la tercera generación. Las cacerolas de aluminio fundido lanzadas en la década del ’80 revolucionaron los hogares argentinos.

Poco a poco sumó vendedores y hoy tiene 20.000 revendedores y revendedoras en Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú y México, donde llegó en junio de este año. Colombia está en la mira, podría ser el próximo país. El producto estrella es la multifunción Flip, ya se vendieron 3 millones de unidades. Este año lanzaron la línea Fusión de acero inoxidable con alma de aluminio.

A mitad de año lanzaron Rein, un robot inteligente de cocina que demandó una inversión de USD 1,2 millones, lo desarrollaron junto a un fabricante asiático. Viene precargado con 500 recetas desarrolladas por la empresa que se actualizan automáticamente.

El conflicto en la fábrica de cacerolas de aluminio fundido se origina en una decisión de la compañía de reemplazar cerca del 45% de su producción local con componentes traídos directamente desde China. Esta decisión, sumada a la retracción de la demanda interna, paralizó la fabricación de varios componentes.

El titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Venado Tuerto, Oscar Infante, lamentó la situación: "Ha bajado la producción y los trabajadores lo ven día a día en sus puestos de trabajo". El gremio denunció que la empresa está aprovechando la crisis para llevar a cabo una "reestructuración o achique" de la plantilla.

La preocupación sindical se extiende a otras firmas de la región: Infante advirtió que la compañía Corven, otra de las grandes empleadoras metalúrgicas de Santa Fe, también estaría preparando la cesantía de unos 40 trabajadores.

Las ventas de Essen

Wilder Yasci es nieto del fundador y ejerce como director y CEO de Essen. Cuando lanzó el robot, en el mes de agosto, Yasci admitió ante periodistas que la empresa registra “un crecimiento por encima del año pasado en Argentina, pero crece a doble dígito en otros países de la región”.

Incorporó proveedores estratégicos en China para productos y en ese momento habló de la apertura “es un desafío, para mí es bueno. Durante mucho tiempo, con el mercado cerrado, uno se enfocaba en otras cosas. Hoy nos enfocamos en ser más productivos y eficientes”, dijo el CEO hace unos meses. Essen hace un año generó una gran polémica cuando sus clientes detectaron que las ollas se vendían en Amazon más barato que en Argentina. Desde la empresa, prefirieron no hacer declaraciones y por ahora, todo parece estar calmo.

FUENTE Y FOTOS: Noticias Argentinas - BAE Negocios



