Un desalojo iniciado esta mañana a las 06.00 horas en zona céntrica, finalizó a las 12.40 horas, sin novedad según el informe de la Policía del Chaco. Una maquinaria pesada procedió a demoler dos viviendas y sus moradores con niños en la familia, se retiraron del predio que fue entregado a la demandante.







Tras quedar libre de ocupantes, los efectivos policiales procedieron a cargar las pertenencias que se hallaban en la vereda, sobre un camión con acoplado, siendo retiradas del lugar. Luego con una máquina retroexcavadora se procedió a derrumbar los dos inmuebles que habían en el interior de la propiedad y que los ocupantes habían construido durante años con enorme esfuerzo.

Seguidamente se hizo entrega del predio a la señora María Nilda Zeniquel, quien tomó inmediata posesión del inmueble. Se procedió a la desafectación de las decenas de policías que rodearon la manzana, sin registrarse novedades.