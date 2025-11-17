Un desalojo iniciado esta mañana a las 06.00 horas en zona céntrica, finalizó a las 12.40 horas, sin novedad según el informe de la Policía del Chaco. Una maquinaria pesada procedió a demoler dos viviendas y sus moradores con niños en la familia, se retiraron del predio que fue entregado a la demandante.
Al respecto, las mismas fuentes consignaron a Periodismo365 que un megaoperativo policial fue el marco para el desalojo de un predio en calle 25 Mayo Nº 1129 del centro de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Tras quedar libre de ocupantes, los efectivos policiales procedieron a cargar las pertenencias que se hallaban en la vereda, sobre un camión con acoplado, siendo retiradas del lugar. Luego con una máquina retroexcavadora se procedió a derrumbar los dos inmuebles que habían en el interior de la propiedad y que los ocupantes habían construido durante años con enorme esfuerzo.
Seguidamente se hizo entrega del predio a la señora María Nilda Zeniquel, quien tomó inmediata posesión del inmueble. Se procedió a la desafectación de las decenas de policías que rodearon la manzana, sin registrarse novedades.
