"Dieron positivo a narcotest y le dan la baja inmediata a alumnos de la Policía del Chaco", confirmó Matkovich al portal capitalino Alerta Urbana

La provincia del Chaco ha tomado la decisión de alinear su política de prevención y lucha contra el narcotráfico con las directrices nacionales, abordando una grave problemática que afecta a todas las fuerzas de seguridad del país: los consumos problemáticos dentro de sus propias filas. En este contexto, el gobierno provincial implementó activamente una ley que habilita a realizar testeos toxicológicos de manera sorpresiva y sin distinción de jerarquía en cada unidad policial.

La aplicación de estos controles se está llevando a cabo de forma progresiva. Como un dato "cierto y concreto", se reveló que se están realizando las pruebas de narcotest a la mitad de los alumnos de la Escuela de Policía, futuros agentes de la fuerza, una medida que continuará en los próximos días. Esta práctica marca un quiebre, ya que, según se afirmó, "antes nunca se hizo" con esta frecuencia, implementándose ahora tanto al inicio como al regreso de las actividades formativas.

El compromiso con la depuración de la fuerza es total. El Servicio Penitenciario Provincial ya implementó estos testeos, y las previsiones para el año 2026 son aún más estrictas. Todos aquellos oficiales y suboficiales que estén en condiciones de ascender deberán obligatoriamente pasar por estas pruebas toxicológicas, además de las evaluaciones físicas e intelectuales que ya se diagramaron por resolución ministerial.

Lamentablemente, estos controles ya arrojaron resultados. El funcionario confirmó que hay casos positivos dentro de la Escuela de Policía, es decir, entre los futuros agentes que están en proceso de formación. Este hallazgo, si bien preocupante, es un reflejo de la efectividad del nuevo esquema de control implementado por la provincia en sus instituciones de seguridad.

La respuesta ante los casos positivos es inmediata y categórica: el funcionario aseguró que, una vez realizadas las contrapruebas y con todas las garantías legales, los aspirantes con resultados positivos son dados de baja inmediatamente de la fuerza. La medida busca enviar un mensaje claro de tolerancia cero al consumo de sustancias dentro de una institución vital para el combate contra el narcotráfico.

Finalmente, la intención del Ministerio es sostener este nuevo esquema de evaluación. Los ascensos y la carrera dentro de la Policía estarán sujetos a las pruebas físicas, intelectuales y toxicológicas. Se espera que estas jornadas de capacitación y esfuerzo técnico se conviertan en una práctica sistemática y continua para garantizar la idoneidad, la transparencia y la probidad del personal policial en el Chaco.

Fuente y fotos: Alerta Urbana