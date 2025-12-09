A paso firme, Secheep avanza con la construcción de la nueva línea de media tensión entre Villa Ángela y Coronel Du Graty, una obra estratégica que beneficiará de manera directa a Santa Sylvina y a zonas aledañas, y que se integra al plan provincial de fortalecimiento del sistema eléctrico.

Actualmente, Santa Sylvina depende de una línea que parte desde Du Graty, la cual se ve exigida durante los períodos de alta demanda, generando limitaciones y afectando la calidad del servicio. Con este nuevo tendido, la localidad recibirá energía directamente desde Villa Ángela, lo que descongestionará la línea existente, mejorará la estabilidad del sistema y garantizará un suministro más seguro y confiable para los usuarios.

Además, ante eventuales fallas en la traza actual, la nueva línea podrá operar como respaldo, alimentando también a Du Graty desde la estación de Villa Ángela y otorgando mayor flexibilidad operativa al sistema energético del sudoeste.

Una obra clave para el desarrollo del sudoeste chaqueño

La intervención representa un salto cualitativo para la infraestructura eléctrica de la región y forma parte de un conjunto de obras impulsadas por el Gobierno provincial para acompañar el crecimiento social, urbano y productivo del interior chaqueño. Los trabajos incluyen el montaje de estructuras, tendido de conductores y la incorporación de equipamiento especializado, cumpliendo con los estándares técnicos que Secheep aplica en este tipo de proyectos.

Meses atrás, las autoridades de Secheep José Bistoletti y Germán Perelli supervisaron el avance de la obra junto a la actual diputada provincial y exintendenta de Santa Sylvina, Susana Maggio. En esa oportunidad, destacaron la decisión política del Gobierno del Chaco para ejecutar una intervención que calificaron como “fundamental” para la región. “La presencia del Estado en el territorio es clave. Esta línea va a marcar un antes y un después para Santa Sylvina y sus habitantes”, aseguró Bistoletti. “Este tipo de inversiones responde a una planificación estratégica que busca dar respuesta a las necesidades energéticas actuales y futuras de la región”, agregaron desde la empresa.

Periodismo365