La presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), Ana Mitoire, confirmó este martes que el gobierno nacional comenzará a restituir, de manera retroactiva, las pensiones no contributivas que se encontraban suspendidas.

Para conocer la fecha precisa de cobro, los beneficiarios deben ingresar a la aplicación de ANSES, donde figura el detalle actualizado. Asimismo, la titular del IPRODICH señaló que el pago tendrá efecto retroactivo, lo que significa que cada persona cobrará el total correspondiente a los meses en los que no percibió la pensión. Desde el organismo provincial reiteraron su compromiso con el acompañamiento, asesoramiento y defensa de los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio chaqueño.

Periodismo365