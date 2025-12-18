Caputo redobló la apuesta contra los intendentes por las tasas municipales. El ministro de Economía, Luis Caputo, redobló la apuesta contra los intendentes y pidió que se difunda el listado de tasas e impuestos que se cobran en las municipalidades.

Caputo afirmó: “Esto afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales, que son los que terminan pagando el costo de administradores irresponsables. Démosle todos la importancia que se merece a este tema”. El Gobierno publicó ayer un mapa interactivo donde se detallan las tasas y los impuestos que se cobran en los distintos municipios del país.

