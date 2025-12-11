En la noche de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Naranja para la zona norte y otro Alerta Amarillo para el centro y sur del Chaco.
El pronóstico oficial de Alertas y Advertencias del día jueves 11 de diciembre de 2.025 - generado a las 20.36 horas, anticipa que el Alerta Amarillo Amarillo afectará el centro y sur del Chaco con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
En tanto para la zona norte de nuestra provincia, el Alerta Naranja advierte que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.
Periodismo365