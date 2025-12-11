En la noche de este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Naranja para la zona norte y otro Alerta Amarillo para el centro y sur del Chaco.

En tanto para la zona norte de nuestra provincia, el Alerta Naranja advierte que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Periodismo365