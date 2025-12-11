"Existe muchísima coincidencia entre la propuesta de la UIA y el proyecto ingresado", afirman desde la central obrera.

En una conferencia de prensa brindada este jueves, la Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó su rechazo total al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y confirmó la movilización a Plaza de Mayo para el próximo 18 de diciembre que adelantamos en InfoGremiales, tras la primera reunión del nuevo Consejo Directivo, conformado el pasado 5 de noviembre.

La decisión se adoptó después de que la llamada mesa chica de la central analizara el texto definitivo del proyecto, presentado horas antes del encuentro que reunió a más de cincuenta dirigentes sindicales. Aunque la CGT resolvió avanzar con una manifestación masiva, aclaró que la medida no irá acompañada de un paro de actividades, al menos en esta etapa.

Durante la conferencia, el secretario general Jorge Sola explicó los motivos del rechazo sindical. Recordó que el representante de la CGT en el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, se ausentó de la última reunión del organismo para evitar avalar una iniciativa que, según la central, constituye “un ataque sin precedentes a los derechos de los trabajadores y a la organización sindical”.

Sola afirmó que la CGT dejó expresado en ese ámbito su posición: “La norma tiene un sesgo ideológico más que pragmático”, señaló, y denunció que “existe muchísima coincidencia entre la propuesta de la UIA y el proyecto ingresado al Senado”.

En su exposición, Sola alertó sobre la gravedad del contexto económico y laboral: “En un país empobrecido, sin inversión, con un industricidio y más de 200.000 trabajadores que han perdido su empleo, el Gobierno presenta un proyecto que profundiza el ataque a derechos individuales y colectivos”.

El dirigente también cuestionó la falta de diálogo previo: “Este proyecto se hace a espaldas del pueblo y sin acuerdo entre los dos sectores centrales: la inversión productiva y la fuerza de trabajo. Además, pretenden un tratamiento exprés. Esta CGT reclama estar en ese debate”. Por ello, aseguró que la central rechaza cada uno de los puntos del texto oficial.

La CGT anunció una estrategia de tres frentes:

Gestión política:

“Vamos a llevar nuestro reclamo a cada legislador, senador, gobernador y gobernadora. Vamos a explicar por qué esta ley no puede avanzar”, indicó Sola.

Acción judicial:

La central considera que “muchos puntos van en contra de principios protectorios del derecho del trabajo y son inconstitucionales”, por lo que promoverán presentaciones ante la Justicia.

Movilización territorial:

Se abrirá un debate en las 80 regionales de la CGT en todo el país, para unificar el rechazo y reforzar el contacto con autoridades provinciales y legisladores.

El ciclo de acciones culminará el 18 de diciembre con una movilización “contundente” a Plaza de Mayo, definida como una señal clara de unidad y firmeza frente a la reforma. Por esta semana, es este el plan.

