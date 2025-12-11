El gobernador Leandro Zdero tomó juramento, esta mañana en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, a Julio Ferro, quien asumió como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y a Diego Gutiérrez, quien quedó a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano.

El flamante ministro adelantó que el próximo paso es reunirse con los subsecretarios para continuar planificando las acciones de manera inmediata, organizar y gestionar. “Lo mas urgente es continuar con el proceso de digitalización que se está encarando en todo lo que sea materia de registro civil en la provincia, de modernizar el sistema, acercar a la gente y seguir en esta línea de modernización, trabajando codo a codo con la Subsecretaría de Modernización de la provincia y avanzar en la implementación de las actas digitales”, contó.

Por su parte, Gutiérrez remarcó que su gestionar será “una continuidad a lo que se vino realizando”. “El gobernador asumió con el 76 por ciento de pobres, se trabajó muchísimo estos dos años para sacar a los intermediarios y a mí me queda profundizar esas acciones”, dijo. “Los cargos son circunstanciales, formamos parte de un equipo del gobernador que es quien lidera todo este proceso”, agregó.









En cuanto a lo próximo, anticipó que hará base con sectores articulados, con un fuerte control y presencia en territorio. “Vamos a seguir trabajando articulados sin miramientos ni distinciones políticas, porque lo que nos importa son los ciudadanos, vamos a hacer base en el trabajo articulado con el IPRODICH, IDACH y todos los sectores mas vulnerables que tiene la provincia porque necesitamos que la asistencia alimentaria llegue a quienes lo necesitan y eso se logra con un fuerte control y mucha presencia en territorio”, concluyó.

