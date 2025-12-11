El abogado Germán Oestmann, Rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral; compartió con la comunidad universitaria la incorporación de 51 nuevos docentes para la carrera de Medicina.

El Rector valoró además la importancia de la gestión del Doctor José Bolaños, director de la carrera de Medicina y su equipo quienes hicieron un importante trabajo de relevamiento que permitió llegar a los resultados reflejados hoy con estas nuevas incorporaciones. "Se ha trabajado en conjunto con la secretaría académica y hemos podido demostrar cuál era la necesidad que teníamos como universidad para funcionar en una carrera que muchos llaman estratégica, la cual yo considero que no es estratégica, es necesaria porque sabemos la importancia que tiene la salud y sobre todo la salud pública"; resaltó Oestmann.

El directivo académico, remarcó que para lograr estos resultados, junto al vicerrector se presentaron en la Subsecretaría de Políticas Universitarias que depende de la Secretaria de Educación dentro del Ministerio Capital Humano y allí le presentaron el modo de trabajo dentro de la carrera, la forma en que funciona la medicina dentro de la universidad y el perfil que tienen los profesionales. "No fuimos a decir necesitamos tantos cargos, fuimos a mostrar cómo trabajamos, cuál era la necesidad que teníamos y han tomado, a mi modo de ver, la correcta decisión"; mencionó Oestmann visiblemente aún sorprendido por lo conseguido para la Casa de Altos Estudios.

Según el Rector, la carrera de Medicina de la UNCAUS se mantiene siempre vanguardista, "porque es una carrera que fue acreditada con un modelo de medicina social y comunitaria totalmente lista para trabajar con robótica, con inteligencia artificial, por Internet, trabaja con vivos no con morgues. En el 2020 o 2021 los estudiantes ganaron las olimpiadas nacionales. ¿Dónde está el secreto de eso? En la calidad del docente, obviamente en la personalización que tiene la carrera porque acá no somos un número como sucede en otras universidades, acá el docente se conoce con el estudiante, recorre los pasillos y eso es la cultura organizacional que tiene nuestra universidad", afirmó Oestmann.

Para concluir, el Rector felicitó a los alumnos por el esmero que le pusieron este año que para muchos no fue fácil, a los docentes que no claudicaron y llevan la camiseta de la universidad bien en alto y al Doctor José Bolaños que no descansa para que la salud sea una prioridad y no solo estadísticas.

Periodismo365



