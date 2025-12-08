Luego de varias jornadas de calor intenso, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un Alerta Naranja por tormentas severas para toda la provincia del Chaco.

El SMN advierte que el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada. Las tormentas también pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, especialmente en las provincias de Chaco y Formosa.

En el marco de un Alerta Naranja, el organismo oficial del clima sugiere:

1- Seguir las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salir solo si es necesario.

3- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

4- Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

5- Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

6- Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

7- Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

8- Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargar los celulares con anticipación.

9- Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Periodismo365