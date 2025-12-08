Sameep y Secheep trabajan de manera conjunta para restablecer el servicio en las localidades del Primer Acueducto y así resolver los problemas eléctricos que afectaron el funcionamiento de la Estación de Bombeo de La Escondida, tras la caída de un rayo en horas de esta tarde de domingo. Esta situación provocó una disminución en la presión del agua potable en Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi, Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Du Graty y Santa Sylvina.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, señaló que “agentes de la empresa junto a personal de Secheep están trabajando para subsanar el inconveniente en el menor tiempo posible” y pidió comprensión a los usuarios por las molestias ocasionadas. Diez destacó el compromiso del personal operativo y anticipó que, en las próximas horas, el servicio será restablecido de manera óptima.

Periodismo365