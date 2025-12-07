Efectivos de la División Investigaciones Complejas incautaron una motocicleta de 110 cc., en la que circulaba un delincuente denunciado por los vecinos del Barrio Monseñor De Carlo. El rodado estaba ensamblado con partes de tres motocicletas de distintas marcas, todas robadas.

Al llegar a calle 7 entre 10 y 12 del mencionado barrio, los policías observaron al mencionado malviviente, quien al notar presencia policial dejó abandonada la motocicleta y se dio a la fuga saltando muros perimetrales de domicilios, perdiéndose de vista.

Al verificar la moto, constataron que se trata de una de 110 cc., con la tapa del motor marca Corven, el caño de escape marca Guerrero, los plásticos laterales de color rojo, marca Honda Wave, sin guardabarros, Numero Chasis 8A6MBSVCZDC503037, Motor N° 1P52FMHZC059429, estos últimos con signos de adulteración; procediéndose al formal secuestro.

Periodismo365



