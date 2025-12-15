Entre ellos: la reactivación del convenio de atención médica en la ciudad de Córdoba; los avances en la regularización de entrega de medicamentos de alto costo y la situación normalizada, para aquellos afiliados que padecen Diabetes”.

Asimismo, Meneses remarcó los avances en la regularización de la entrega de medicamentos de alto costo, una demanda prioritaria para muchos afiliados. En ese sentido, señaló que los trámites se encuentran en curso y que las entregas ya se están concretando de manera progresiva.

En cuanto a los afiliados que padecen diabetes, el titular del INSSSEP confirmó que la situación está normalizada. “Nuestros afiliados están recibiendo la medicación correspondiente, y en el interior de la provincia se continúa avanzando en la regularización del servicio”, indicó.

Finalmente, Meneses reafirmó el compromiso de la gestión de seguir trabajando de manera constante para fortalecer el funcionamiento del organismo. “Continuamos optimizando recursos y mejorando procesos para garantizar una atención de calidad y brindar respuestas sostenidas en el tiempo a nuestros afiliados”, concluyó.

