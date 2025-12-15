El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) realizó el sorteo público de nuevas viviendas en la localidad de Concepción del Bermejo, en un acto llevado a cabo en el club Sportivo Central Norte, con la participación de autoridades y vecinos.









En ese marco, Berecoechea destacó que este sorteo de 10 viviendas es “el sistema más justo”, ya que cumple con una segmentación en tres categorías: familias sin hijos, familias con hijos y familias con integrantes con discapacidad. “Esta modalidad permite asegurar igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda”, remarcó el titular del organismo, quien además adelantó que la entrega de las casas se concretará antes de fin de año. El sorteo se realizó en el marco de las políticas habitacionales que impulsa el Gobierno provincial, destinadas a dar respuesta a familias que esperan desde hace años acceder a la casa propia.

Historias que reflejan la esperanza

Entre las adjudicatarias, Estela Maris Sosa expresó su profunda emoción al ser beneficiada: “No tengo casa y lucho día a día por mi hija. Este hogar es un regalo muy grande, porque el día que no esté, al menos mi hija va a tener un techo”.

Por su parte, Alicia Noemí Córdoba señaló: “Es el sueño de toda mi vida, y por mi hija. Para mí es muy importante, me devolvieron la vida. Es una bendición muy grande”. El acto estuvo marcado por la emoción de las familias adjudicatarias, reflejando el impacto social de estas políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la vivienda.

Periodismo365