Efectivos policiales procedieron a la detención de un individuo que estaba robando zapallos en un campo ubicado en la periferia de Napenay.

Al llegar al lugar por un camino vecinal en zona rural distante a 6 kilómetros del casco urbano, los uniformados procedieron a la detención de un hombre de 25 años, domiciliado en Napenay; quien tenía en su poder una bolsa tipo malla tejida, color naranja conteniendo 6 zapallos tipo cabuto.

El individuo que se movilizaba en una bicicleta, también llevaba una mochila de tela color azul con rayas, conteniendo otros 6 zapallos, procediéndose a su formal secuestro. Se recibió la correspondiente denuncia penal al propietario del campo y se aguarda consulta con el Fiscal en turno, en la causa por "Supuesto Hurto".

Periodismo365