El fatal accidente ocurrió en la mañana de este viernes. Fuentes policiales confirmaron a Periodismo365 que el fallecido fue identificado como Claudio Alarcón, domiciliado en Quitilipi, Sargento del Servicio Penitenciario Provincial en el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña.

Fueron partícipes 1 automóvil Volkswagen Gol, guiado por Claudio Alarcón quien falleció en el acto, 1 camioneta Toyota Hilux, guiada por un hombre de 43 años, (sin lesiones) quien viajaba acompañado de una mujer de 53 años de edad, ambos domiciliados en Villa Berthet, la que refirió tener dolor en la caja torácica; y camión Mercedes Benz, modelo 815, de una empresa de trasporte de paqueterías, conducido por un hombre de 38 años, domiciliado en la capital de Corrientes (sin lesiones). Se realizan tareas de regulación de tránsito y por el momento se trabaja para determinar las causas del triple choque.

