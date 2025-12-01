El reconocido delincuente con frondoso prontuario fue detenido esta tarde por la Policía, acusado de matar al animal y faenarlo para consumir y vender su carne tras robarlo del Complejo Ecológico Municipal. Los uniformados también detuvieron a su cómplice.

En ese contexto, el Ingeniero Jorge García, subsecretario municipal a cargo del Complejo, detalló que el animal sexo hembra, pesaba 30 kilos y de acuerdo a las primeras imágenes fílmicas de las cámaras de seguridad del lugar, se observó que el hecho ocurrió ayer domingo a las 15.00 horas.

Efectivos de la Policía Rural identificaron rastros de sangre en un sector y tejido perimetral abierto, en una parte que da al Barrio Antonio Zafra, hacia el cardinal Norte de dicho Complejo. Siguiendo rastros de restos de pelos y otros de interés a la causa, los efectivos continuaron su recorrido, cruzando viviendas vecinales, baldíos y cañadas por un tramo de 500 metros, al norte del Complejo; donde hallaron rastros de sangre, un balde color blanco y vísceras de un animal.









Tras averiguaciones realizadas, se pudo establecer que los autores del hecho son los ciudadanos M.C., y J.A.E., alias "Miniturro". Los policías confirmaron que los restos del animal fueron consumidos y comercializados.









Minutos después, en forma conjunta realizando recorridas por el Barrio, Santa Mónica, donde reside uno de los acusados, se logró la aprehensión del mismo y reconoció que le ofrecieron el animal y le confesaron lo sucedido.









Por otra parte, en el Barrio Antonio Zafra se logró la conducción de alias "Miniturro", siendo alojados ambos primero en Comisaría 5º y luego en Comisaría 2º. El Fiscal en turno dispuso la detención de los sindicados como autores del hecho en la causa por "Supuesto Robo".

