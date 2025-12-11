El hecho ocurrió anoche y todo aparentaba ser un aberrante caso de abuso sexual a una bebé de 11 meses, teniendo a su padre como presunto autor. Sin embargo, durante la madrugada de este jueves; los informes médico policiales no constataron lesiones en la menor. De acuerdo a testimoniales de los integrantes del grupo familiar, todo fue una confusión que casi termina con un hombre linchado. Ocurrió en el Barrio Toba de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Sin embargo, en la mañana de este jueves; las mismas fuentes informaron a Periodismo365 que durante la madrugada, la bebé de 11 meses, fue examinada por la Doctora Pediatra en turno del nosocomio local y también por el Médico Policial en turno, quienes diagnosticaron: "No presenta lesiones compatibles con síntomas de abuso". En ese contexto, se puso en conocimiento al Dr. César Collado, Fiscal en turno, quien dispuso la inmediata libertad del acusado en la causa por "Supuesto Abuso".

La información policial detalla que anoche a las 23.00 horas, la madre de la bebé, le pidió a su pareja que cuide un rato a su hija de 11 meses, para irse al baño. Su pareja e hija quedaron en la habitación matrimonial, ella tardó unos 10 minutos porque solo fue a orinar, pero cuando regresó, encontró a su pareja en el pasillo de la casa, paseando a la beba porque lloraba. Al preguntarle qué le hizo, el hombre respondió que no hizo nada. Cabe remarcar que en la misma casa viven su madre, de 40 años, su hermana (22) y sus dos tíos (49) quienes al verlos discutir se interpusieron y corrieron a la calle al padre de la bebé.

Todos los nombrados estaban presentes en la vivienda que posee tres habitaciones lindantes unas con otras. Sus familiares sacaron afuera, a la vía pública al acusado y lo corrieron de la casa. En ese momento, la denunciante contó que sus vecinos estaban propinando una feroz paliza a su marido, y que unos vecinos le dijeron textualmente "lo están linchando porque dicen que abusó de su hija de 11 meses". De esta situación, la madre que efectuó la denuncia, dice no saber nada, solo sabe por dichos de sus vecinos. Afirma además, que no vio en ningún momento a su pareja en una situación rara con su hija. Agrega que la trasladaron en ambulancia al Hospital y no sabe porqué.

Por toda la situación que se generó, radicó denuncia penal contra su marido para que puedan examinar a su hija, se corrobore si fue o no víctima de abuso por parte del mismo o solo fueron inventos de los vecinos. Como prevención se acercó a tomar denuncia a mano escrita el personal policial. Intervienen la División Violencia Familiar y Género, la UPI y la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, en la causa por "Supuesto Abuso".

